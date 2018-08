Franceinfo: con i Giochi militari la Russia mostra il suo potenziale militare

In Russia, per la quarta volta si sono tenuti i Giochi militari: "qualcosa come le Olimpiadi per i militari, aperte agli spettatori, con una serie di prove specifiche", scrive Franceinfo.

Tra le prove ci sono, ad esempio, il biathlon dei carri armati, le gare di artiglieri, le competizioni dei subacquei e altre unità militari. Ad esempio, il biathlon dei carri armati Biathlon è come simile a quello classico solo che al posto del persone ci sono i carri armati: è necessario superare gli ostacoli e allo stesso tempo colpire gli obiettivi, riporta la testata citando il suo interlocutore da Yunarmiya.

Come spiega Franceinfo, per la Russia queste competizioni hanno un doppio vantaggio. Da un lato, il governo russo può dimostrare la sua potenza militare. "L'esercito è un elemento importante del PR politico e della popolarità di Vladimir Putin. Questa è una delle componenti del nazionalismo russo, che viene introdotto dalla propaganda", scrive l'autore.

Dall'altra parte, è anche uno strumento diplomatico, osserva l'articolo. A questi giochi partecipano sempre più paesi: all'inizio ce n'erano 17, ora sono 33. Ciò è dovuto principalmente agli amici ed alleati della Russia: Cina, Iran, Venezuela, India, Serbia, Egitto, così come molti paesi dell'Asia centrale. Tuttavia, quest'anno hanno anche preso parte Grecia ed Israele. "Per la Russia, questa è un'opportunità per mostrarsi alla testa della marcia e rafforzare il suo status di grande potenza militare".

Anche quest'anno, come prima, la Russia ha vinto nelle competizioni del biathlon dei carri armati, di paracadutismo, nella corsa per i plotoni di riparazione e nella corsa dei carri armati leggeri. Se la squadra russa riesce a mantenere il ritmo, nessuno potrà impedirle di vincere per la quarta volta consecutiva queste competizioni. E questo non sarà influenzato nemmeno dalla sua sconfitta in Cina e Vietnam nella competizione nella cucina militare, osserva Franceinfo.