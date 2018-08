Secondo lui, non si può ritenere che il popolo lettone sia felice perché questo termine può essere usato per una vita degna di un uomo, e ciò che sta accadendo in Lettonia, non può essere definita una buona vita.

Secondo Priedītis i problemi della Lettonia sono la perdita della sovranità nazionale, l'introduzione di truppe straniere in conformità con i criteri di occupazione, le frodi con i concetti di "libertà" e "indipendenza", il saccheggio durante il dominio criminale-oligarchico, il sottosviluppo, la crisi demografica, le privatizzazioni, il collasso del sistema di istruzione, la scienza e la salute, la propagazione delle perversioni.

Arrestato il caporedattore di Sputnik Lettonia

Allo stesso tempo, il giornalista afferma che le autorità lettoni alla vigilia delle elezioni del 6 ottobre offrono solo ciò che si può chiamare un "ottimizzazione della tragedia". I politici fanno discorsi promettenti, ma ogni promessa porterà qualche cambiamento nelle tragiche circostanze della realtà lettone, e non affatto l'eliminazione della tragedia stessa, ha osservato.

Secondo Priedītis, le conseguenze di questa tragedia popolare sono pericolose, perché penetrano in profondità nella moralità nazionale, cambiano la mentalità della gente, l'identità del popolo, lo spirito, il suo ritratto morale e psicologico e la sua energia.

L'analista: cosa attende la Lettonia, se rimarranno solo i russi

Per il popolo nel corso del governo trentennale delle forze nazional-reazionarie e criminal-oligarchiche ci sarà un futuro molto sgradevole, dice Priedītis.

Priedītis, il giornalista, conclude il suo articolo rivolgendosi alla saggezza popolare lettone dichiarando: "Non mi importa se egli sia stato in grado di rubare qualcosa".

A suo parere, se questa saggezza fosse stata molto diffusa tra la gente, lo stesso potere criminale-oligarchico si sarebbe trovato di fronte ad una resistenza di ferro.

"Tuttavia, non esiste praticamente nessuna resistenza", conclude Priedītis.