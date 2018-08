I media parlano della "scomparsa" di Poroshenko dopo la processione

Il presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko non si reca al lavoro dall'inizio della settimana, perché "non poteva resistere alla tentazione di andare in vacanza all'estero", scrive Country.ua.

Si precisa che il capo dello Stato non si è recato al posto di lavoro subito dopo la processione della Chiesa Ortodossa Ucraina del Patriarcato di Mosca, dedicata al 1030° anniversario del Battesimo della Rus.

Secondo una fonte della testata, il presidente dell'Ucraina potrebbe essere in vacanza o in uno dei suoi possedimenti in Spagna, o su uno yacht nel Mar Mediterraneo al largo delle coste della Sardegna. C'è anche una terza versione, secondo la quale Poroshenko ha deciso di andare in vacanza nel proprio paese, ma in segreto.

In precedenza, dopo lo scandalo delle Maldive l'amministrazione del leader ucraino ha annunciato l'intenzione di Poroshenko di trascorrere una vacanza dimostrativamente in Ucraina.

Il programma ucraino "Skhemi" ha pubblicato un rapporto secondo il quale Poroshenko è andato in vacanza alle Maldive dall'1 all'8 gennaio. Secondo i giornalisti, il viaggio gli è costato almeno $500.000. È stato anche chiarito che il presidente era lì sotto il nome di Mr. Petro Incognito. Si noti che l'amministrazione presidenziale ha confermato ai giornalisti le vacanze di Poroshenko alle Maldive dopo la richiesta ufficiale, ma senza specificare i dettagli.