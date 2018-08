Pyongyang critica richiesta USA a Paesi ASEAN di pressioni su Nord Corea

"Per il bene della denuclearizzazione della penisola coreana, abbiamo sospeso i test nucleari e missilistici, abbiamo distrutto i poligoni nucleari e preso altre misure per dimostrare le nostre buone intenzioni. Tuttavia gli Stati Uniti non solo non ci vengono incontro, ma invitano con maggiore attività a mantenere le sanzioni", ha detto Ri Jong-ho.

Il ministro ha aspramente criticato la pressione che gli Stati Uniti hanno esercitato su gli altri paesi, in modo che essi non inviassero una delegazione per la celebrazione del 70esimo anniversario della Corea del Nord.

Egli ha anche aggiunto che la comunità internazionale dovrebbe contribuire allo sviluppo della Corea del Nord e fornire garanzia di pace.

Oggi, nell'ambito del vertice dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN) di Singapore, il Segretario di Stato americano Mike Pompeo ha esortato i paesi dell'organizzazione a mantenere le pressioni diplomatiche ed economiche sulla Corea del Nord fino al pieno raggiungimento della denuclearizzazione.