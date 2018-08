Il più grande lago salato in Europa si trova in Russia

Озеро Эльтон – одно из главных лечебно-оздоровительных мест в России. Здешняя грязь и вода помогают исцелять болезни и продлевают молодость. Знаменитые эльтонские грязи, единственные в мире по составу и лечебным свойствам, по некоторым признакам превосходят грязи Мертвого моря.

A post shared by @ russia.travel.official on May 31, 2018 at 5:29am PDT