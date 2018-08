Belgio: i giornalisti dovranno pagare una tassa per partecipare ai summit di Bruxelles

I giornalisti belgi, così come i giornalisti stranieri accreditati in Belgio, pagheranno una tassa per il diritto di partecipare ai vertici europei a Bruxelles. Le autorità belghe sono tenute a pagare metà anno 50 euro, che andranno a coprire il costo dei controlli di sicurezza. Ai giornalisti questo non piace.

Ha commentato la situazione per Sputnik il rappresentante ufficiale del Ministero degli Affari esteri belga Matthieu Branders e il segretario generale della Federazione Europea con sede a Bruxelles dei giornalisti Ricardo Gutierrez

"A partire dal 1° giugno 2018, la nuova legge belga prevede una commissione di 50 euro, a carico del datore di lavoro di qualsiasi persona nei confronti della quale le autorità belghe hanno effettuato un controllo di sicurezza. Questo test è attualmente valido per 6 mesi. Il conto verrà inviato dalle autorità belghe al datore di lavoro" è scritto sul sito web del Consiglio Europeo. Per quanto riguarda i giornalisti di altri paesi dell'UE, la tassa è pagata dallo stato-presidente del Consiglio dell'UE (dal 1° giugno 2018, questa è l'Austria).

Questa misura, che entrerà in vigore dal prossimo vertice dei capi di Stato e di governo, prevista per il 18 ottobre, coprirà i costi associati ai controlli di sicurezza. Deve essere completato per poter accedere a "strutture che richiedono maggiore attenzione", tra cui, naturalmente, l'edificio in cui si tengono riunioni di leader di 28 paesi dell'UE una volta ogni sei mesi.

​Aux côtés de @ajpjournalistes & @vvjournalisten pour demander aux législateurs belges d'exempter les #journalistes de payer 50€ pour couvrir les sommets européens #UE #Belgique https://t.co/5eqhzDEo6t

​"Insieme con l'Associazione dei giornalisti professionisti e l'Associazione fiamminga dei giornalisti, chiediamo che i legislatori belgi esentino i giornalisti dal pagamento di 50 euro per visitare i vertici europei".

"il 1 giugno 2018 la legge […] dell'11 Dicembre 1998 è stato modificata in relazione all'adozione da parte del governo di una serie di misure volte a combattere il terrorismo" ha detto il portavoce Sputnik per il Ministero belga degli Affari Esteri Matthieu Branders.

"Ci sono molte informazioni errate su questo caso. In primo luogo, questa non è una raccolta, ma un contributo monetario. In secondo luogo, stiamo parlando non solo di giornalisti, ma di rappresentanti di un certo numero di professioni. Queste sono, per esempio, le persone che lavorano nell'industria nucleare", ha detto.

Secondo lui, gli attacchi terroristici commessi in Belgio, in particolare, 22 marzo 2016 a Bruxelles (in cui 32 persone sono state uccise e 340 sono rimaste ferite), ha costretto il paese a rivedere completamente il sistema di sicurezza nel paese e le procedure che la garantiscono:

"Come sapete in Belgio sono stati recentemente commessi grandi attacchi terroristici. La situazione attuale ha cambiato i requisiti per il sistema di sicurezza. Nei siti che richiedono maggiore attenzione viene fornito un elevato livello di sicurezza e le procedure diventano più complicate. Dovevamo trovare i mezzi per coprire le spese. Inoltre, stiamo parlando di un importo fisso, che non copre interamente tutti i costi".

Matthieu Branders ha chiarito che "la possibilità di richiedere un risarcimento monetario per l'emissione di certificati e referti sulla sicurezza fin dall'inizio è stata prevista dalla legge".

Tale spiegazione, tuttavia, non soddisfa la stampa. Il segretario generale della Federazione Europea dei giornalisti Ricardo Gutierrez accusa il governo:

"Siamo offesi dal governo. Queste modifiche alla legge sono state fatte su sua iniziativa. Non sono nemmeno sicuro che i deputati sapessero esattamente per cosa stavano votando. A proposito, stavo seguendo il dibattito e la stampa non è stata menzionata una volta. O il governo sapeva che i giornalisti avrebbero sofferto e deliberatamente ha deciso di agire senza attirare l'attenzione della stampa, o non sapeva e ha mostrato la propria incompetenza".

Riconoscendo l'adeguatezza dei requisiti di sicurezza, chiede che i giornalisti siano esonerati dal pagamento delle tasse:

"Capisco che una situazione di sicurezza tesa richiede più cautela. Se un rappresentante di una lobby farmaceutica vuole partecipare al summit europeo e deve essere controllato, non sarei scioccato dal fatto che gli verrà richiesto il pagamento della tassa. Ma per la stampa è diverso. La legge esenta già dal pagamento della tassa i rappresentanti di un certo numero di professioni socialmente utili, ad esempio i poliziotti. I giornalisti informano il pubblico. Questo è un lavoro socialmente utile. Pertanto, richiediamo che siano inclusi nell'elenco delle eccezioni".

La principale associazione di giornalisti professionisti del Belgio (Association Générale des Journalistes professionnels de Belgique — AGJPB) ha fatto appello al governo. Sputnik France è riuscita a conoscere il contenuto della lettera che la direzione dell'associazione ha inviato a diversi membri del governo, tra cui il primo ministro Charles Michel:

"Richiedere il pagamento di un contributo finanziario, inoltre, viola la libertà di informare. Ci opponiamo all'introduzione di una tassa che un giornalista o il suo datore di lavoro dovranno pagare per un controllo di sicurezza. Questa misura crea un precedente pericoloso. In nessun altro paese democratico i giornalisti devono pagare per ottenere l'accreditamento. Per i giornalisti che lavorano come liberi professionisti che non hanno un datore di lavoro che pagherà questa tassa, questa tassa può diventare un ostacolo nel loro lavoro".

L'Associazione è inoltre preoccupata che questa misura possa influire sulla reputazione del Belgio all'estero:

"Ricordiamo inoltre che questa procedura influirà notevolmente sulla reputazione del Belgio agli occhi di centinaia di giornalisti che saranno interessati da questa legge. Il nostro Paese perderà molto in termini di libertà di stampa ".

Ricardo Gutierrez condivide queste paure. Ricorda che il Belgio è un firmatario della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo:

"Il Belgio dovrebbe facilitare l'accesso dei giornalisti in modo che possano creare contenuti di alta qualità. Adottando questa legge, viola i suoi obblighi internazionali. E che impressione questo darà a livello internazionale! Un paese che sottopone i giornalisti alle estorsioni".

Anche la nuova Commissione Europea è scontenta della nuova legge e ha criticato la decisione del governo belga. "Non ci piace questa idea", ha detto il rappresentante della Commissione Europea, Mina Andreeva, il 1 ° agosto. "La Commissione europea, essendo la custode dei trattati fondamentali, può accettare reclami e li considererà da un punto di vista legale".

Le autorità belghe sono aperte al dialogo. Hanno anche fatto il primo passo verso la stampa.

"L'applicazione di queste nuove misure sarà analizzata e, se necessario, potrà essere adeguata in futuro. Le argomentazioni fornite dalla stampa saranno prese in considerazione dal Comitato per la sicurezza nazionale" ha spiegato Matthieu Branders.

Il Comitato per la sicurezza nazionale (Autorité nationale de sécurité ANS) include Servizio Federale delle Finanze, Ministero della Difesa, il Servizio federale degli Interni (il controllo degli impianti nucleari, la polizia federale, centro di emergenza), il Servizio federale dell'Economia (Direzione Generale di Analisi Economica ed Economia Internazionale), il Servizio federale dei trasporti (Direzione generale per il trasporto aereo) e il Servizio federale di giustizia (Sicurezza dello Stato).

Secondo il Consiglio europeo, circa 1.250 giornalisti hanno ricevuto l'accreditamento per la copertura dei vertici europei. Di questi, 700 sono giornalisti belgi o giornalisti stranieri che lavorano in Belgio.