Secondo i dati dell'Agenzia nel deposito sono stati trovati dei razzi di produzione americana e un lotto di munizioni prodotto in Israele.

All'inizio di luglio nella vicina provincia di Deraa durante la pulizia i militari siriani hanno trovato in un deposito sistemi anticarro americani TOW in servizio presso l'esercito USA.

Il conflitto armato in Siria si protrae dal 2011. Alcuni mesi fa è stato annunciata la vittoria sullo Stato Islamico. L'esercito governativo con il sostegno dell'aviazione russa continua operazioni separate contro i guerriglieri rimasti. In prima linea ora c'è la risoluzione politica in Siria e la ricostruzione del paese.