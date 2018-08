Ministro difesa Svezia risponde a Shoygu su cooperazione con la NATO

La NATO non ha accesso indefinito ai territori di Svezia e Finlandia, ha annunciato il Ministro della Difesa svedese Peter Hultquist in un'intervista con Radio Sweden SR.

Così ha commentato le parole del Ministro della Difesa russo Sergey Shoygu. Nel collegio del dipartimento, che si è tenuto il 24 luglio, Shoigu ha parlato della preoccupazione che Finlandia e Svezia vengano coinvolte nelle strutture della NATO. A detta sua a maggio è stato firmato un accordo che prevede la piena partecipazione di questi paesi alle esercitazioni NATO e l'uso delle truppe e dei sistemi di controllo delle armi dell'Alleanza, in cambio dell'accesso illimitato allo spazio aereo e alle acque territoriali della Svezia e della Finlandia.

Hulttqvist ha definito la dichiarazione del ministro russo "una descrizione errata".

"La NATO non ha accesso illimitato alle acque territoriali e allo spazio aereo finlandese o svedese, e per ogni nave statale o aeromobile di stato è necessario un permesso speciale per entrare nel nostro territorio", ha spiegato.

"Per quanto riguarda le attività di addestramento, è richiesto anche un permesso speciale e le discussioni tra diversi paesi sono regolate in base a un quadro normativo specifico". La Svezia non ha alleanze militari e prendiamo le nostre decisioni" ha aggiunto il ministro svedese.

Secondo lui, il ministero non ha inviato alcuna dichiarazione formale al Ministero della Difesa russo.