Conduttrice della tv russa troverà il marito in Italia

Secondo l'ufficio stampa del canale, 15 uomini cercheranno di conquistare il cuore di Olga Buzova. Per poter avere un'esterna con Olga, gli sfidanti dovranno vincere in gare di resistenza fisica, destrezza, intelligenza ed abilità.

Otto puntate del programma sono state girate in Italia.

Ogni città era fonte di ispirazione per organizzare gli appuntamenti. I telespettatori potranno vedere all'opera i corteggiatori della Buzova al Lago di Garda durante una cena in un castello, durante un'escursione in gondola attraverso i canali di Venezia, in una nuotata in mare aperto vicino l'isola di Capri, e in una passeggiata a cavallo tra i vigneti toscani e in molti altri posti.