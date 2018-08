Dieta antistress: quali cibi riducono l'ansia

Non è un segreto che lo stress sia dannoso non solo per la psiche, ma anche per il corpo, in particolare l'intestino ed il cervello sono gli organi più colpiti. Negli ultimi anni sono comparsi numerosi studi sulla relazione tra batteri intestinali e disturbi post-stress: ansia, depressione, sindrome dell'intestino irritabile, etc.

Il nuovo studio dei ricercatori irlandesi mostra che una dieta particolare non solo aiuta, ma cura lo stress ed i suoi effetti sull'intestino, riporta The Journal of Physiology.

Gli esperti consigliano di includere nella dieta cereali, legumi e verdure. Le fibre contenute stimolano la produzione di acidi grassi a catena corta nell'intestino crasso, che a loro volta riducono il livello di ansia.