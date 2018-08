Esercitazioni per la missione NATO in Kosovo

"Il KFOR svolge esercitazioni in Kosovo in conformità con la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per mantenere pronta la capacità operativa e garantire la pace, la sicurezza e la libertà di movimento", si afferma in un post su Facebook del KFOR.

Dalle immagini pubblicate si vedono mezzi militari in movimento.

In precedenza il ministero degli Esteri russo aveva bollato come disinformazione le notizie dei media secondo cui durante l'incontro di Helsinki Donald Trump e Vladimir Putin si sarebbero accordati sulla questione del Kosovo.