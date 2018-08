Generale brasiliano: i militari devono essere più attivi in politica

Il generale dell’esercito brasiliano Hamilton Mourao, in un’intervista a Sputnik, ha parlato del piano per l'intervento militare in politica nel caso in cui le istituzioni non siano in grado di risolvere la crisi.

"I nostri candidati, con la loro visione e conoscenza del paese, saranno in grado di lavorare per la ripresa", ha detto Mourao.

Alle elezioni di quest'anno i candidati riceveranno il sostegno del Club militare, che organizza una piattaforma per la formazione a distanza attraverso conferenze di esperti. Lo scopo di questo progetto educativo, secondo il generale, è la formazione di un "modo di pensare unificato" per il gruppo.

"Stiamo raccogliendo un gruppo di esperti che organizzano una serie di lezioni registrate e, usando la piattaforma per la formazione a distanza, faremo in modo che i candidati provenienti dai circoli militari e coloro che condividono le nostre idee abbiano accesso a queste lezioni. Con il loro aiuto struttureremo il modo di pensare di tutti i candidati, indipendentemente dal partito di provenienza. Certo, dovranno adattare queste idee agli stati in cui saranno eletti", ha spiegato il generale.

Mourau vede la possibilità per i militari di prendere parte alla vita politica ed economica del paese.

"Vediamo che la società si rivolge alle forze armate per la loro affidabilità e in questo modo possono avere una parte attiva nella politica del Paese", ha affermato il generale.

L'idea della partecipazione militare in politica, tuttavia, non è sostenuta all'unanimità. Molti non sono d'accordo sul fatto che persone legate alle forze armate possano partecipare alle elezioni.

"Esiste un'opinione distorta nei nostri confronti. Questo perché la maggior parte della gente non ha mai avuto contatti con i militari, non ha prestato servizio nell'esercito, non è a conoscenza delle questioni di difesa e sicurezza, che sono sempre considerate secondarie. Per questo esiste una tale spaccatura nella società", ha osservato Mourau.