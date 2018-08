Bacchette elettroniche cambieranno il gusto del cibo in acido o salato

Sono dotati di elettrodi che, quando vengono a contatto con la lingua, stimolano le papille gustative e inducono una persona a percepire il cibo come acido o salato, affermano gli sviluppatori sulla rivista Food Research International.

Tra le sensazioni gustative, è consuetudine distinguere cinque sapori principali: salato, aspro, dolce, amaro e umami (in lingua giapponese significa "saporito" ed indica per la precisione il sapore di alimenti ricchi di proteine come formaggi e carne). Di solito questi gusti si ottengono durante la preparazione del piatto, ma da tempo gli scienziati lavorano alla creazione di dispositivi capaci di simulare una parte di questi gusti. Solitamente si utilizza una stimolazione elettrica o termica controllata. Ad esempio l'anno scorso Nimesha Ranasinghe ed i suoi colleghi dell'Università Nazionale di Singapore avevano creato una tazza con elettrodi, che permetteva di trasmettere il gusto di una limonata.