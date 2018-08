Russia, prossimamente in vendita la motocicletta della scorta di Putin

"Prevediamo il lancio sul mercato di una motocicletta con il marchio ‘Izh'. Questo marchio, famoso fin dall'epoca sovietica, ora appartiene al consorzio Kalashnikov che si sta occupando dello sviluppo del mezzo. È difficile dire adesso se la versione civile avrà le stesse caratteristiche della motocicletta del corteo presidenziale. Posso affermare però che le specifiche tecniche e di design saranno le stesse del progetto presidenziale ‘Kortezh'. Prevediamo di vendere questa motocicletta sia sul mercato nazionale che su quello estero, e non ci saranno differenze di versione. Il prezzo non è stato determinato, così come non è iniziata la produzione in serie", ha detto Chemezov.

Egli ha aggiunto che la nuova motocicletta non sarà disponibile prima del prossimo anno, sottolineando che essa sarà superiore a tutti gli analoghi esteri.

"Non abbiamo ancora completato tutti i test per avviare la produzione seriale. Abbiamo già mostrato un prototipo. Ora il nostro compito è quello di creare un prodotto veramente innovativo nel rispetto di tutti gli standard di sicurezza", ha spiegato.

La motocicletta Izh Kortezh può accelerare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e raggiunge la velocità massima di 250 chilometri all'ora. Il suo motore sviluppa quasi 150 cavalli di potenza. Il peso a vuoto della motocicletta è di 500 chilogrammi.