Leopardo entra in contatto con un porcospino e se ne pente (VIDEO)

Il leopardo ha cercato senza fortuna di avvicinarsi ad un porcospino, che ha addrizzato gli aculei. Il felino cercava di toccarlo con la zampa, ma il porcospino gli andava incontro con il suo dorso pungente.

Il porcospino non cercava di scappare e di volta in volta passava all'attacco con il suo dorso pieno di aculei. Alla fine il predatore non ha ottenuto nulla e si è sdraiato sul terreno. Il porcospino si è poi seduto vicino per non perderlo di vista.

I porcospini sudafricani sono i più grandi roditori in Africa. Crescono fino ad 80 centimetri di lunghezza e pesano fino a 24 chilogrammi. Il corpo è ricoperto da spine lunghe fino a 50 centimetri e spessi aculei difensivi lunghi fino a 30 centimetri. Anche sulla coda ci sono aculei.

Il Kruger National Park si trova nel nord-est del Sudafrica. Nel suo territorio vivono circa 1.500 leoni, 12mila elefanti, 2.500 bufali, circa un migliaio di leopardi e 5mila rinoceronti.