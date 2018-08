Durex ritira lotto di preservativi in Polonia

I preservativi Durex si rompono, pertanto la società produttrice ha ritenuto necessario segnalarlo, comunicando i numeri dei lotti ritirati dalle vendite.

"A seguito di indagini, abbiamo scoperto che alcuni preservativi della linea Real Feel senza lattice prodotti quest'anno non hanno superato il test che assicura la qualità nel periodo riportato nella confezione," — si legge in un comunicato dell'ufficio stampa della società, pubblicato sul sito dell'agenzia polacca che regola i prodotti farmaceutici (Urząd Rejestracji produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych).

"I nostri test hanno dimostrato che sebbene tutti i profilattici della linea Real Feel venduti in Polonia soddisfino gli standard internazionali secondo la normativa ISO 23409, alcuni lotti non sono conformi agli standard della società. Alcuni lotti non sono conformi in particolare agli standard internazionali quando si avvicina la scadenza," — afferma il produttore.

Sulla pagina ufficiale su Facebook, i rappresentanti della Durex sono stati più laconici: è apparso un breve post in cui si segnala il ritiro della serie Durex Real Feel e vengono porte le scuse per "tutti gli inconvenienti a seguito di questa situazione."

Gli utenti hanno commentato con ironia il post, chiedendosi se la Durex sia disposta a farsi carico dell'eventuale pagamento di alimenti "nel caso".

Tuttavia, come assicurano i rappresentanti dell'azienda, gli altri prodotti della Durex non hanno avuto problemi.

Alcuni preservativi difettosi sono stati messi in vendita in Polonia, Regno Unito ed Irlanda. Si tratta dei preservativi senza lattice Durex Real Feel con scadenza nel 2020 e 2021. In Polonia i preservativi del lotto di produzione 1000415328, 1000422259, 1000438054 sono stati ritirati dalle farmacie e negozi ed ai clienti che li avevano precedentemente acquistati è stato offerto il rimborso.