Il fenomeno arrivato dalle viscere della Terra

Non c'era nessun ospite dallo spazio. Sopra il fiume Podkamennaja a Tunguska non è esploso nulla. La causa del fenomeno misterioso, bisogna cercarla non nello spazio ma sulla Terra. Questo è il messaggio del professore dell'università di Mosca, Alexei Retejum, alla conferenza di Krasnodarsk dedicata al centodecimo anniversario del fenomeno.

Francamente, la situazione in questi anni è stata paradossale. C'è l'evento dell'esplosione del 30 giugno 1908, ci sono numerosi testimoni oculari. E anche se il "colpevole" ha lasciato molte tracce, la cosa rimane un mistero. Nonostante centinaia di spedizioni, non sono riusciti a trovare una risposta definitiva, il mistero rimane, ci sono diverse versioni: dagli alieni agli esperimenti dell'istituto di fisica Tesla o anche l'invasione del nostro mondo da parte dell'antimateria.

E, naturalmente, il fenomeno è diventato oggetto di romanzi e racconti.

Oggi più probabilmente molti scienziati ritengono che in aria ad un'altezza di 5-10 km sia esploso una sorta di grande corpo, in arrivo dallo spazio, fatto principalmente di ghiaccio, ma non si riesce a trovare il relitto del corpo. Tuttavia, questa versione ha molti critici. Ad esempio, essi fanno riferimento a testimonianze oculari che dicono che nel cielo c'erano palle di fuoco che volavano in tre direzioni. Quindi, non poteva arrivare dallo spazio e c'è ancora una controargomentazione: i prodromi del fenomeno sono stati osservati per settimane e anche mesi prima, in forma di bagliore nel cielo notturno e nei temporali invernali.

Circa 30 anni fa, la versione spaziale è apparsa del tutto non appropriata, si cercava la causa non nello spazio, ma sulla Terra.

I suoi sostenitori avevano i loro argomenti, alcuni erano entusiasti, altri scettici. La ricerca del professore sul fenomeno può diventare un potente argomento a favore di questa versione. Qual è il punto? La Terra può generare questo fenomeno misterioso?

"Per capire la sequenza di eventi, cominciamo con la Terra" ha detto il giornalista di RG. Circa 50 anni fa, si è constatato che nella zona della 60esima latitudine nord si concentra un "bouquet" di diverse anomalie su scala globale. Prima di tutto c'è una potente anomalia magnetica, e anche alta permeabilità e gigantesche riserve di idrocarburi. Inoltre, qui si trovano potenti e profonde faglie e complessi vulcanici, tra cui il paleovulcano Kulikovskiy. Nel suo cratere si trova l'epicentro dell'esplosione dell'evento di Tunguska. All'inizio del XX secolo la rotazione della Terra è aumentata, un'enorme energia dal sottosuolo è stata "versata" nella zona.

Qual è la causa di queste anomalie? Come è noto, lo strato esterno del nucleo della Terra ha generato l'idrogeno, e bisogna ricordare l'alta permeabilità delle rocce nella zona della 60esima latitudine. Lo scienziato ha richiamato l'attenzione su una caratteristica. Ci sono molti segni che l'emisfero meridionale della Terra gradualmente si espande e preme sul nucleo, spostandolo a nord. Inoltre, il nucleo viene proiettato a quelle latitudini settentrionali, ciò è la causa delle anomalie di questa regione. In diverse zone esterne le anomalie sono amplificate, e i canali attraverso i quali la superficie solleva l'idrogeno, si dilatano, e il numero massimo di gas è in crescita" dice il professore.

"Tali fenomeni si verificano periodicamente, in particolare a causa del cambiamento del movimento del Sole, per esempio, nei giorni di equinozio".

Ma l'evento del 1908 è stato completamente unico, sostiene lo studioso. Perché? Come è noto, proprio in questo periodo di tempo la velocità di rotazione della Terra è cambiata drasticamente. Il fatto è che all'inizio del XX secolo si è verificato un evento singolare: all'inizio del XX secolo la velocità di rotazione della Terra ha rallentato, poi ha notevolmente accelerato. Questa metamorfosi ha intensificato i vari processi nelle viscere della Terra, un enorme rilascio di energia è stato "versato" in prossimità della 60esima latitudine. L'energia ha dovuto manifestarsi in molti modi diversi. E il professore ha trovato le prove. Studiando perennemente i dati delle attività dei vulcani, si è notato che il massimo delle eruzioni si verificano alla fine di giugno e inizio luglio, quando la velocità di rotazione della Terra e la compressione del suo corpo raggiungono valori più alti. La più alta attività sul meridiano di Tunguska del fenomeno viene osservata negli stessi periodi di tempo.

"Ma quello che è successo nell'estate del 1908 è un fenomeno più unico" dice lo scienziato. "Per qualche motivo nel corpo della Terra si sono verificati alcuni eventi straordinari, è diventato insolitamente tutto altamente compresso, mentre la velocità di rotazione era in cresciuta, e ciò ha causato il fenomeno".

In questo modo, il motivo del misterioso fenomeno, secondo lo studioso, non è un ospite spaziale, ma un evento terrestre. Ma come spiegare il bagliore del cielo e delle palle di fuoco che hanno visto i testimoni? "Tutto è chiaro" dice il professore. "Questa è la conseguenza di una reazione delle viscere della terra di idrogeno con l'ossigeno. La miscela esplosiva è esplosa e ha generato potenti coaguli elettromagnetiche, formando grandi palle di fuoco".

Questo metterà un punto al dibattito sul fenomeno? È improbabile. Solo in presenza di prove finirà. La speranza di svelare il misero, è stata studiata a fondo. Quindi, la saga continua, ma con una nuova versione.