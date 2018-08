Gli USA sono preoccupati per la forza della Cina in America Latina

La base della ricerca spaziale cinese, situata nel mezzo della Patagonia, in Argentina, ha suscitato l'interesse del The New York Times, è "uno dei più brillanti simboli" delle trasformazioni di Pechino nella regione. Quali interessi persegue e perché gli USA sono preoccupati?

Il giornale americano ha dedicato un ampio articolo in cui vengono analizzate le cause della gigantesca installazione nella provincia di Neuquén, questo terreno si trova sotto il controllo militare della Cina ed è parte di un ambizioso progetto di Pechino, dedicato al volo sul lato oscuro della Luna.

Secondo il The New York Times, questa installazione è solo una delle tante testimonianze della crescente influenza della Cina, non solo in Argentina, ma anche in altri paesi della regione, dove investe Pechino.

"La base si trova molto vicino alla piattaforma subacquea che affaccia sull'oceano Atlantico, è un punto strategico di monitoraggio dell'Antartide, dove la Cina ha la più grande base scientifica e militare" ha spiegato in un'intervista a Sputnik Gustavo Cardozo, l'analista argentino del centro studi internazionali CAEI. La costruzione del complesso cinese di "studi astronomici" in Argentina, un terreno di circa 200 ettari, è il risultato di negoziati del governo di Cristina Fernandez de Kirchner (2007-2015), con l'amministrazione di Xi Jinping.

Secondo Cardozo, "l'obiettivo è il monitoraggio militare" da uno spazio privilegiato, negli ultimi anni tali progetti della Cina indicano il criterio di "corsa allo spazio" con grandi investimenti e miglioramento delle tecnologie per la Russia ed ex Unione Sovietica, per il consolidamento dello stato di un grande giocatore in questo campo. In realtà, questa base è parte di una rete di lunga distanza spaziale di comunicazione, creata per sostenere operazioni cinesi fuori della Terra.

"La Cina ha la seria intenzione di andare nello spazio e strategicamente competere con gli USA, questa base militare, non solo consente di controllare lo spazio, perché la Patagonia argentina e la parte meridionale del Cile sono regioni ottime in termini di visualizzazione dello spazio. Dal mio punto di vista, il principale interesse della Cina è associato con l'Antartide" ha detto l'esperto.

Agli occhi di Pechino, questo continente è "strategico" per l'abbondanza di risorse naturali. Recentemente, gli USA "hanno smesso di prestare attenzione" non solo in Antartide, ma anche in Sud America e Cina. "Dopo Trump il divario tra Washington e gli altri paesi dell'America Latina è aumentato. La Cina copre lo spazio che lasciano gli USA con l'aiuto di grandi investimenti", ha detto Cardozo.

In questo modo, si rafforza la presenza militare della Cina, poiché in tali istituzioni,"il lavoro degli scienziati argentini è minimo". Il perimetro lo controllano le truppe cinesi, e "le persone che vivono in questa zona, non possono entrare in questo territorio".

Secondo l'esperto, "in dieci anni la Cina giocherà un ruolo estremamente importante nella regione", questo è associato al valore strategico dell'America Latina, che fornisce cibo, materie prime e di idrocarburi.

A titolo di esempio l'analista parla degli investimenti per l'espansione del canale di Panama, l'iniziativa per la creazione di nuovi corridoi d'acqua per migliorare il commercio. Questa è la parte cinese del progetto per l'attivazione in America Latina della Nuova via della Seta. Tuttavia c'è una differenza tra la Cina e le altre potenze, che a un certo punto hanno manifestato interesse per l'America Latina. La Cina sta valutando altri paesi come partner, perché ritiene importante l'autodeterminazione dei popoli, ma anche il rispetto della sovranità interna.

Washington ha dettato una serie di regole che devono seguire i paesi che hanno ricevuto aiuto dagli istituti USA. Secondo Cardozo, "oggi possiamo dire che c'è un certo consenso di Pechino, sulla base di non interferenza negli affari interni dei paesi. La Cina vuole che si rispetti come paese, poi sosterrà la politica estera", ha concluso.