In Libano nei carri armati sott'acqua crescono coralli

Gli autori del progetto sperano che al museo subacqueo sulla costa dell'antica città fenicia di Side (Sidon) arriveranno subacquei esperti e semplici turisti.

L'attivista per la tutela dell'ambiente, membro dell'associazione Rabi Auji ha detto a Sputnik: "ora sott'acqua ci sono 6 carri armati e 4 furgoni blindati. Essi si trovano ad una profondità di 14, 18 e 27 metri. La distanza tra gli oggetti è di 6 a 40 metri.

Per l'immersione ci sono volute 13 ore". Secondo lui, questa è la prima esperienza simile in Libano. Come previsto, il parco fa rivivere la vita della città. Sulla costa esperti istruttori aiuteranno a padroneggiare qualsiasi attrezzatura ed esplorare l'ambiente, ha detto. I subacquei, con un certificato, possono immergersi da soli.

Tra gli oggetti ci sono coralli, pesci e alghe. Il capo dell'associazione Kamel Kozbar ha detto Sputnik, che "gli oggetti del parco sottomarino sono un'ottima base per la vita dei coralli, e, quindi, deporranno le uova di pesce, ottimo per la fauna marina". Ha aggiunto che "i locali sono felici della nostra impresa, e sono in attesa di un'ottima pesca".