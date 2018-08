La cometa "Incredibile Hulk" a stretto contatto con la Terra il 7 agosto

Una gigantesca cometa, che per le sue dimensioni ha il nome di "Incredibile Hulk", il 7 agosto si avvicinerà alla Terra a distanza minima.

Le dimensioni delle nuvole delle polveri dei gas del corpo celeste di almeno due volte superano le dimensioni del più grande pianeta del Sistema Solare, Giove, ha detto ai giornalisti l'esploratore russo Evgeny Dmitriev.

"Durante il passaggio della Terra attraverso la polvere stellare, la cometa non è escluso abbia l'aspetto di un gigantesco fulmine, genera un potente impulso elettromagnetico che può diventare fatale" ha detto l'esperto, sottolineando che nella storia del nostro pianeta si è verificato più volte.

"Non necessariamente, il 7 agosto l'evento si svilupperà con uno scenario catastrofico, ma qualcosa di simile in maggiore o minore misura è possibile", ha aggiunto Dmitriev.

Il 30 agosto ha riferito che gli abitanti di Mosca saranno in grado di osservare il picco delle stelle Perseidi. Questo evento è previsto per la notte del 13 agosto, quando il numero di caduta dei meteoriti sarà di centinaia di ora in ora.