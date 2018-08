USA stanno cercando di seppellire il processo di pace con la Corea del Nord

L'intelligence americana riferisce che presumibilmente ha rilevato sul territorio della Corea del Nord segni di attività di sviluppo di nuovi missili balistici, in contrasto con gli accordi raggiunti al vertice di giugno tra Donald Trump e Kim Jong-un. L'esperto coreano per i programmi dell'istituto di economia RAN Georghi Toloraja ha commentato queste dichiarazioni.

"C'è un complotto nell'amministrazione, che agisce contro la politica di riavvicinamento con Pyongyang e contro le soluzioni nordcoreane fatte da Trump. Per contrastare questo processo, producono informazioni sulla Corea del Nord che presumibilmente continua lo sviluppo, per migliorare i sistemi di propulsione a razzo", ha spiegato l'esperto. A suo parere, ad un esame più attento "si scopre che continua la normale attività, iniziata ancora prima dei negoziati", e che nessuna violazione c'è stata da parte dei nordcoreani.

"Non ci sono obblighi secondo l'accordo, in questo modo, Pyongyang ha il diritto di non fare niente e tuttavia, sta già facendo alcuni passi. In particolare, c'è l'inizio di eliminazione del razzo di lancio del sito e ha sospeso attività militare", ha aggiunto.

L'esperto ritiene che si tratta di un classico esempio di informazione di guerra e di provocazione, che persegue l'obiettivo di paralizzare la normalizzazione delle relazioni tra USA e Corea del Nord. Pyongyang, a sua volta, ha fatto veri passi verso il raggiungimento nel mondo con gli USA. In particolare, la Corea del Nord ha cominciato la demolizione del razzo Soche.

"Questo è un passo dimostrativo, da un lato, è legato al fatto che Kim Jong-un ha detto che le capacità per lo sviluppo di tale programma, sono completate. Si afferma che tutte le tecnologie necessarie sono già disponibili, e non c'è bisogno di prove", ha ricordato il portavoce.

Questa situazione, tuttavia, sembra essere strana, perché, secondo l'esperto, proprio la tecnologia per i lanci di satelliti e razzi vettori in Nord Corea potrebbe in futuro diventare un prodotto competitivo sul mercato internazionale dei servizi. La Corea del Nord è molto favorevole per la posizione geografica, ha una certa esperienza in questo settore, pertanto, avrebbe potuto competere sul mercato dei lanci spaziali, ha detto.

"Sarebbe bello se dopo la normalizzazione sulla penisola la Nord Corea collabori in questo senso con la Russia, è per questo che con rammarico apprendo delle informazioni sul poligono distrutto", ha detto.

L'esperto ritiene che è ancora troppo presto per parlare di denuclearizzazione. "E' tutto uguale, come se lo sposo, dicesse al padre: "necessariamente sposerò vostra figlia, se mi date un milione", e un milione il padre non ce l'ha. Se non c'è il milione, ci sarà anche la violazione degli obblighi? Secondo me no", ha sottolineato. Riguardo la stessa situazione tra nordcoreani e americani, ha ricordato che Pyongyang ha chiesto di dare una solida garanzia di sicurezza, che "si può sentire". Tuttavia, gli americani difficilmente possono dare tali garanzie, tanto più che con l'avvento del nuovo governo USA "tutte queste garanzie possono finire nella spazzatura".

"La Corea del Nord era pronta ad accettare in determinate condizioni, ma rendendosi conto che sono ancora molto lontane, preferisce un approccio graduale: cioè, la progressiva normalizzazione delle relazioni e la riduzione del programma nucleare. Tuttavia, nessuno può prevedere quanto questo processo può durare", ha osservato l'esperto. Pyongyang davvero sta facendo passi concreti in questa direzione, ha continuato.

Ad esempio, hai già avviato il processo di ritorno dei resti dei soldati americani morti durante il il conflitto coreano del 1950-1953. Come sottolinea l'esperto, questo è un passo molto importante per la parte americana, e si percepisce la gratitudine. "In futuro, se la normalizzazione procederà in conformità con il piano, non è escluso che il presidente USA e leader nordcoreano si incontrino di nuovo. La probabilità del loro primo incontro era del 30%-50%, e, tuttavia, si è verificato", ha concluso.