Fonte: Commissione Europea stanzia fondi a Marocco e Tunisia per questione migranti

La Commissione europea (CE) sta valutando come misura per prevenire il flusso di migranti verso la Spagna attraverso il Mar Mediterraneo di stanziare dei fondi per il Marocco e la Tunisia per rafforzare i loro servizi di frontiera nazionali, ha riferito a Sputnik una fonte diplomatica a Bruxelles.

Ieri la CE ha dichiarato di essere a conoscenza della situazione con l'afflusso di migranti sulla costa della Spagna e che sta prendendo in considerazione la richiesta di assistenza supplementare di Madrid.

"Per quanto ne so, tra le opzioni per risolvere il problema c'è lo stanziamento di fondi a Marocco e Tunisia per rafforzare i controlli alle frontiere per contenere i migranti", ha detto l'interlocutore dell'agenzia.

La CE a giugno ha inviato alla Spagna 24,8 milioni di euro per migliorare le opportunità di accoglienza dei migranti che arrivano, in particolare, a Ceuta e Melilla, le enclavi spagnole al confine con il Marocco. Inoltre, il consiglio di amministrazione dell'UE ha assegnato al Ministero degli affari interni della Spagna 720.000 euro per assicurare il rimpatrio dei migranti economici.

Il flusso migratorio verso la Spagna attraverso il Mediterraneo negli ultimi mesi è aumentato significativamente. Se poco più di 22.400 migranti sono arrivati in Spagna nel 2017, dal 1° gennaio al 27 luglio di quest'anno sono già arrivate quasi 21.000 persone, solo dall'inizio di luglio 5.916 persone, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni.