Georgia: iniziano esercitazioni NATO senza precedenti

Le esercitazioni si svolgono sotto il motto "La Forza nell'unità". Il rappresentante dello Stato maggiore georgiano, Archil Omiadze, ha affermato che "le esercitazioni in corso non hanno precedenti nel numero di paesi che hanno inviato contingenti, così come il numero di partecipanti e di mezzi". È la prima volta che la Georgia, alla quale è stato promesso un posto nella NATO 10 anni fa senza date esatte, prende parte a manovre di questa portata.

Le esercitazioni sono state inaugurate presso la base del Ministero della Difesa a Vaziani, che diversi anni fa apparteneva all'esercito russo. Allo esercitazioni hanno assistito gli alti vertici della Georgia: il presidente, il primo ministro, lo speaker del parlamento, i ministri e gli ospiti stranieri.

Noble Partner si svolge in Georgia per la quarta volta, iniziate come esercitazioni georgiano-americane, crescono ogni anno. L'anno scorso, 2.800 militari di otto paesi hanno preso parte alle esercitazioni. Ora, a parte la Georgia partecipano gli Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Francia, Estonia, Lituania, Polonia, Norvegia, Turchia, Ucraina, Azerbaigian e Armenia. I mezzi per le esercitazioni sono arrivati dalle basi militari americane in Germania.