La Russia nel 2017 è diventata leader per il numero di nuovi modelli di carri armati, blindati e artiglieria lancia-razzi in servizio.

Come dichiarato dal vice ministro della difesa Dmitry Bulgakov, negli ultimi cinque anni in Russia sono stati messi in servizio 25.000 unità tra corazzati e blindati, e più di 4000 di moderni modelli di lanciarazzi multipli.

"Di conseguenza, secondo le nomenclature, la Russia, secondo il parere di agenzie di esperti indipendenti, nel 2017 è in cima alla classifica mondiale" afferma Bulgakov.

Ricordiamo, il 22 giugno, il vice primo ministro Yuri Borisov ha detto che il livello di equipaggiamento militare russo ad oggi è del 98%.