Repubblica Centrafricana: nuovi dettagli sui tre giornalisti russi uccisi

Lo comunica Radio Ndeke Luka citando il deputato locale Marselina Yoyo.

Secondo i suoi dati ad uno dei checkpoint delle forze di sicurezza i soldati hanno chiesto ai giornalisti di non partire in quanto buio, ma hanno insistito di andare via comunque da soli.

"Sono stati rapiti da una decina di malintenzionati, tutti indossavano turbanti e parlavano solo arabo. I tre russi sono stati uccisi sul posto. L'autista è fuggito e ha detto alle autorità cosa è successo alle cinque del mattino" ha detto il deputato.

In precedenza è stato reso noto che i corpi dei giornalisti russi nella Repubblica Centrafricana sono stati portati nella città di Bangi.