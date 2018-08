Trump parla in Florida della costruzione del muro al confine con il Messico

"Abbiamo 1,6 miliardi di dollari e abbiamo iniziato la costruzione del muro" ha detto Trump in un incontro con i suoi sostenitori nella città di Tampa in Florida, riporta Fox News.

Il presidente ha aggiunto che nel paese verrà garantita "una grandiosa sicurezza ai confini" grazie alla costruzione del muro.

In precedenza, ha spiegato la necessità di rafforzare la sicurezza al confine meridionale a causa del livello record di criminalità in Messico. Inoltre, su Twitter Trump ha scritto che avrebbe dovuto "smettere di lavorare", se i democratici non voteranno per la sicurezza dei confini, che include la costruzione del muro. A suo parere, è necessario liberarsi della "lotteria" e passare ad un sistema di immigrazione meritocratico.

La costruzione del muro al confine con il Messico per prevenire l'immigrazione clandestina è stata una delle principali promesse elettorali di Trump. Inizialmente, aveva promesso di costruire un muro con i fondi messicani, ma in seguito ha ammesso che avrebbe dovuto essere costruito, almeno inizialmente, con il denaro dei contribuenti americani.