Kazakistan e Russia svilupperanno razzo ultraleggero

Inoltre, la parte kazaka svilupperà insieme alla Russia un razzo ultraleggero per il lancio di piccoli satelliti, oltre a schierare la produzione di equipaggiamento missilistico a Bajkonur.

Adesso in Russia è in corso di progettazione un razzo super-pesante dal consorzio RKK Energia. L'ordine della sua realizzazione è stato firmato all'inizio del 2018.

Entro la fine del 2019, la bozza del complesso dovrebbe essere completata, e il primo lancio del missile dovrebbe essere previsto per il 2028. Il missile super-pesante è progettato per essere utilizzato per effettuare voli spaziali avanzati, ad esempio sulla Luna e su Marte.

© Sputnik . Mikhail Klementiev Russia, Putin rivela quando si terranno i test di un razzo super-pesante

Si prevede che il primo stadio del nuovo missile a medio raggio Soyuz-5 (anch'esso sviluppato in Russia) costituirà il primo stadio di questo missile super-pesante. Allo stesso tempo, come ha dichiarato Dmitry Rogozin, direttore generale di Roskosmos, il missile super pesante dovrebbe essere lanciato dal nuovo spazioporto russo Vostochny nella regione di Amur. Il decreto del Presidente fa anche riferimento alla creazione di un complesso di classi superpesanti in Oriente.

Allo stesso tempo, la piattaforma di lancio del missile Zenit a Bajkonur è pianificato di essere trasferito al Kazakistan nel settembre-ottobre 2018 e ridisegnato per il lancio della Soyuz-5, azione per la quale la parte kazaka spenderà 314 milioni di dollari.

Inoltre, è stato riferito che Roskosmos offrirà cooperazione per la creazione di un missile super pesante in Cina.