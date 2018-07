Ministero Esteri russo conferma la morte di 3 giornalisti in Repubblica Centrafricana

I dipendenti dell'Ambasciata russa in Repubblica Centrafricana sono in costante contatto con le autorità locali per organizzare il rimpatrio delle salme dei giornalisti russi rimasti uccisi, ha comunicato il ministero degli Esteri.

"L'Ambasciata russa in Repubblica Centrafricana purtroppo non era informata della presenza di giornalisti russi nel Paese. I collaboratori della nostra missione diplomatica sono ora in stretto contatto con le autorità locali e le agenzie governative per far luce su tutte le circostanze della morte dei cittadini russi e per implementare le procedure per il rimpatrio delle salme. Esprimiamo le nostre condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime e dichiariamo la nostra disponibilità a fornire il sostegno necessario alle famiglie", ha osservato il dicastero russo.