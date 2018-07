Scienziati cinesi un orologio atomico freddo ancora più preciso

La puntualità è particolarmente importante nello spazio, ma tutti gli orologi terrestri hanno un certo grado di imprecisione. Anche gli orologi atomici, basati su vibrazioni ultra-precise degli atomi, sono in qualche modo imperfetti. Pertanto i ricercatori cinesi dell'Istituto di Ottica e Meccanica di Precisione di Shanghai hanno sviluppato un orologio atomico freddo, che ha superato con successo un test di 15 mesi nello spazio, segnala LiveScience.

Questo orologio si distingue per il fatto che prima di misurare le oscillazioni, gli atomi vengono raffreddati da un laser ad uno zero quasi completo, rendendo così le oscillazioni più stabili e precise. Inoltre, per una precisione completa, le vibrazioni degli atomi vengono misurate durante la caduta libera, quando non interagiscono con niente.