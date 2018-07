In Ucraina trovato il corpo di una donna con decorazioni sulle ossa (FOTO)

Questa scoperta è interessante in quanto il corpo di una donna è stato trovato nel tumulo. Grandi tumuli funerari non sono rari per le culture nomadi, ma qui venivano spesso sepolti gli uomini, le donne erano solo un supplemento per il capo famiglia. Le incisioni insolite sottolineano l'alto status della donna nella tribù.

© Foto: Michal Podsiadlo In Ucraina trovato il corpo di una donna con decorazioni sulle ossa

L'anno scorso in Ucraina è stato trovato il corpo di una donna, che secondo gli esperti era una specie di amazzone e morta in battaglia.