Turchinov suggerisce di introdurre responsabilità penale per il commercio con la Russia

Il segretario del Consiglio Nazionale per la sicurezza e la difesa dell'Ucraina Oleksandr Turchynov ha suggerito di introdurre la responsabilità penale per la cooperazione economica con la Russia.

In precedenza una filiale della società per azioni "Ferrovie ucraine" ha firmato un contratto con una società controllata dalle Ferrovie Russe per l'acquisto di 96 targhette premio "Ferroviere Onorario" per un importo di 181.900 grivnia (circa 6.800 dollari). Tuttavia, il futuro capo della compagnia, Yevgeny Kravtsov, ha ordinato di interrompere la procedura di appalto.

"Mi sembra che non ci dovrebbero essere solo responsabilità morali ma anche penali", ha detto Turchinov parlando ai giornalisti sul canale televisivo 112 Ucraina.

Ha specificato che parla di coloro che "comprano in Russia quelle cose che possono essere prodotte in Ucraina".

L'economista Pavel Nefidov ha espresso l'opinione che tali "maledizioni" in Ucraina non funzionano più.

A suo avviso, l'establishment ucraino è diviso in due parti. Quindi, alcuni guardano all'opportunità economica e cercano di fare affari con i partner russi, mentre i secondi fanno dichiarazioni forti, senza fare nessun calcolo economico.

Lo specialista ha notato che non sarà possibile spezzare tutti i legami economici, dal momento che esiste una grandissima interdipendenza in un certo numero di settori. Nefidov ha sottolineato che nonostante tutte le maledizioni, le grida e le minacce, il giro d'affari è in aumento. Crede che l'opportunità economica sia più importante e che nel lungo termine, dovrebbe prevalere il buon senso.

L'esperto ha anche ricordato che l'economia ucraina non può fare a meno di un certo numero di merci prodotte in Russia.

"Ad esempio le celle a combustibile per le centrali nucleari, la manutenzione delle centrali nucleari, i corrispondenti contatti nella sfera spaziale, questo programma si sta sviluppando, nonostante tutto, è realizzato con la partecipazione del Kazakistan, e molto altro", ha detto Nefidov.

Negli ultimi anni, Kiev ha perseguito una politica di sostituzione dei prodotti realizzati in Russia. In precedenza, il Servizio federale delle dogane ha dichiarato che il fatturato del commercio estero tra la Russia e l'Ucraina nel periodo gennaio-maggio 2018 ammontava a 5,838 miliardi di dollari, con un aumento del 28,7% in termini annuali.