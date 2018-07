Geologi scoprono quale processo ha dato origine alla civiltà umana

"Pare che abbiamo trovato una risposta a questo interessante mistero storico. L'intensificazione delle correnti negli oceani del sud della Terra hanno permesso all'anidride carbonica contenuta nelle acque di fuoriuscire nell'atmosfera e riscaldare il pianeta. Questa quantità di CO2 rilasciata dalle acque è stata abbastanza per riscaldare il pianeta e permettere la nascita della civiltà umana" ha detto Daniel Sigman dell'Università di Princeton in USA.

L'ultimo era glaciale nella storia della Terra, come ora credono i geologi, è iniziata circa 2,6 milioni di anni fa. La sua caratteristica principale è che l'area della glaciazione e la temperatura della superficie terrestre per tutta la sua durata non sono state costanti.

I ghiacciai sono avanzati e si sono ritirati ogni 40 e 100.000 anni, e questi episodi furono accompagnati da improvvise glaciazioni e disgeli. L'ultimo periodo di disgelo è iniziato circa 13 mila anni fa e continua fino ad oggi.

Questi cicli di glaciazioni e "disgeli", come molti scienziati oggi credono, sono principalmente legati ai cosiddetti cicli di Milankovitch: le "oscillazioni" dell'orbita terrestre, che cambiano la quantità di calore che i poli e le latitudini temperate ricevono. Altri geologi e climatologi ritengono che, in realtà, questi bruschi cambiamenti climatici non siano collegati a fattori cosmici, ma completamente terrestri, come riarrangiamenti del percorso delle correnti negli oceani del mondo, o all'aumento o alla diminuzione della quantità di CO2 nell'atmosfera.

Gli scienziati discutono se la Terra sia effettivamente uscita da questo ciclo di glaciazioni e disgelo, o se l'attuale "disgelo" è parte di queste fluttuazioni a lungo termine. Ad esempio, i sostenitori del primo gruppo di teorie suggeriscono che il clima del pianeta è cambiato irreversibilmente 20-15 mila anni fa come risultato di eruzioni vulcaniche o di altri eventi catastrofici che hanno rilasciato grandi quantità di CO2 nell'atmosfera.

Sigman ei suoi colleghi hanno scoperto la causa di questi cambiamenti studiando campioni di rocce estratte dal fondo degli angoli meridionali degli oceani Indiano, Pacifico e Atlantico. Oltre alle rocce, i climatologi hanno analizzato i cambiamenti nel tasso di crescita delle barriere coralline esistenti sul loro territorio per diverse migliaia di anni.

Analizzando la proporzione di isotopi di azoto in questi sedimenti, gli scienziati hanno cercato di stimare la quantità di biossido di carbonio e organico sul fondo e nelle acque profonde dell'oceano, e quanti di essi sono tornati in superficie. Di norma, quanto più piccola è la proporzione del "pesante" azoto-15, più le particelle organiche e la CO2 avrebbero dovuto "fuggire" dalle profondità dell'oceano ed entrare nell'atmosfera terrestre in un modo o nell'altro.

Risulta che la percentuale di azoto-15 è diminuita lentamente in tutto l'Olocene, l'ultima era geologica, che è iniziata circa tra i 13.000 e 14.000 anni fa. Durante questo periodo, la concentrazione di azoto pesante è diminuita dello 0,2%, che equivale ad un aumento della percentuale di CO2 atmosferica di 20 ppm, o circa il 7% della sua concentrazione nell'era preindustriale.

Cosa ha accelerato la "fuga" di materia organica e di CO2 dagli strati profondi dell'oceano? Come gli scienziati suppongono, questo fenomeno è stato associato al rafforzamento dei venti occidentali e all'accelerazione del flusso di correnti nelle acque temperate e circumpolari degli oceani Indiano, Pacifico e Atlantico.

A causa di ciò, le temperature sulla Terra sono rimaste stabilmente alte negli ultimi 13.000 anni, e non sono diminuite gradualmente, come accade nei periodi interglaciali passati. Ciò ha permesso all'umanità di passare a un modo di vivere stabile e di creare una civiltà, hanno concluso gli autori dell'articolo.