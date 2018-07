Washington Post: intelligence USA annuncia che la Corea del Nord costruisce nuovi missili

I servizi segreti americani hanno rilevato che la Corea del Nord sta costruendo dei nuovi missili nella stessa fabbrica dove sono stati realizzati i primi ICBM nordocreani in grado di raggiungere gli Stati Uniti, comunica il Washington Post citando fonti ufficiali anonime USA.

Le prove recentemente acquisite, comprese le immagini satellitari acquisite nelle ultime settimane, indicano che attualmente è in costruzione almeno un ICBM a carburante liquido, possibilmente due.

Questa notizia è l'ultima dimostrazione delle attività in corso negli impianti nucleari e missilistici della Corea del Nord, osservata in un momento in cui la Corea del Nord è in trattative con gli Stati Uniti riguardo i suoi armamenti.

Anche se l'intelligence non afferma che la Corea del Nord stia espandendo il suo potenziale militare, dimostra comunque che anche dopo il tweet del leader americano Donald Trump che la Corea del Nord non è più una minaccia nucleare, il lavoro sulle armi avanzate in questo il paese sta ancora andando avanti.

Come ricorda la pubblicazione, la scorsa settimana nel corso di un'udienza al Senato degli Stati Uniti, il Segretario di Stato Mike Pompeo ha ammesso che le fabbriche della Corea del Nord continuano a produrre combustibile per le armi nucleari. Pompeo però non ha specificato Pyongyang stia effettivamente costruendo nuovi missili.