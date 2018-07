Esperto: gli USA vogliono cooperare con i paesi arabi per isolare l’Iran

Secondo lei, quali sono le intenzioni degli Stati Uniti per approfondire la cooperazione nella regione?

"L'obiettivo degli Stati Uniti è molto chiaro: isolare l'Iran dalla regione e cercare di creare un'alleanza per contrastare qualsiasi influenza dell'Iran nel Medio Oriente. È solo un'alleanza strategica militare che gli Stati Uniti stanno cercando di costruire intorno all'Iran, al fine di contrastare la diffusione dell'influenza iraniana oltre i confini del paese."

Qual è la possibilità di realizzare un progetto del genere, tenendo conto della situazione di tensione nella regione?

"Non sono sicuro che questo progetto possa essere realizzato. A giudicare dalle prime reazioni, non c'è molto entusiasmo riguardo alla possibilità di tenere un incontro a Washington. Se Tamim dovesse andare a questo incontro, probabilmente Muhammad ibn Salman e Mohammed bin Sayar non saranno presenti. In questo incontro è molto difficile riunire sei leader del Consiglio di cooperazione del Golfo.Un altro punto è come includere in questa alleanza la Giordania e l'Egitto, entrambi in competizione con i paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo per l'influenza esterna all'organizzazione. È molto difficile e, molto probabilmente, irrealizzabile."

Pensa che un passo in questa direzione potrebbe ulteriormente aggravare i rapporti tra Stati Uniti e Iran?

"Certo, vedremo l'aggravamento del tono della discussione tra Iran e Stati Uniti. La settimana scorsa abbiamo assistito a uno scontro di opinioni tra Iran e Stati Uniti, ma d'altra parte, non c'è nulla di nuovo nei tentativi degli Stati Uniti di creare un'alleanza militare o difensiva. Esistono già varie iniziative create da diverse amministrazioni USA per contrastare l'influenza dell'Iran nella regione. Non mi sorprende che un'iniziativa del genere venga dagli Stati Uniti. D'altra parte, gli iraniani sono già abituati a tali politiche da parte degli Stati Uniti, quindi non penso che ciò aggraverà in qualche modo la situazione."