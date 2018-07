Lavrov: USA soddisfatti della mancanza di regole per dispiegamento di armi nello spazio

Gli Stati Uniti non sono pronti a discutere la proposta di Russia e Cina riguardo un accordo per evitare la militarizzazione dello spazio. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov durante un forum educativo dedicato ai giovani.

"Russia e Cina alla Conferenza delle Nazioni Unite sul disarmo hanno proposto un accordo sul divieto di dispiegare armi nello spazio. I paesi in via di sviluppo sono disposti a discuterne, l'Europa è pronta a discuterne, solo Stati Uniti hanno sollevato obiezioni e si sono dimostrati contrari a tale proposta", ha detto il ministro.

Lavrov ha richiamato l'attenzione sul fatto che la bozza del nuovo bilancio del Pentagono prevede stanziamenti per articoli relativi alla preparazione dell'invio di armi nello spazio.

"Si tratta di un altro settore in cui non ci sono regole e dove i nostri colleghi occidentali, soprattutto Washington, vorrebbero mantenere l'assenza di regole per risolvere facilmente i loro compiti", ha aggiunto il ministro.