Il golf club di Trump in Scozia ha danneggiato delle dune di sabbia uniche

La costruzione del golf club Trump Turnberry dalla compagnia Trump Organization, appartenente al presidente USA, ha danneggiato un sistema di dune di sabbia nell’Aberdeenshire in Scozia, ha dichiarato l'organizzazione ambientalista Scottish Natural Heritage.

Il club è stato aperto nel 2012 su un territorio in precedenza definito "di speciale interesse scientifico" a causa della presenza di dune di sabbia uniche, comunica l'Associated Press.

Durante la costruzione del club sono stati effettuati scavi, piantati alberi, fatti dei drenaggi. Tutto ciò ha influenzato "la naturale morfologia delle dune", contribuendo alla perdita di importanti caratteristiche geomorfologiche formatesi in oltre 4 mila anni.

Di conseguenza, fino a 68 ettari di un paesaggio naturale unico sono stati distrutti o danneggiati.

Nonostante ciò, la Trump Organisation ha recentemente annunciato l'intenzione di investire 150 milioni di sterline nell'ulteriore ingrandimento del golf club.

Va notato che Trump ha promesso di fare in modo che durante la costruzione l'ambiente non sarebbe stato danneggiato. Il direttore per le questioni di politiche dell'Istituto di ricerca Grantham, Bob Ward, commentando la situazione, ha affermato che il capo della Casa Bianca ha dimostrato l'incapacità di rispettare gli obblighi e che le autorità scozzesi dovrebbero tenerne conto.

In precedenza, Trump ha provocato la rabbia degli ambientalisti quando ha annunciato il ritiro degli Stati Uniti dall '"Accordo sul clima di Parigi".