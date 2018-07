L'aiutante di Google parla anche in russo

Come osservano i media russi, nella descrizione dell'aiutante vocale si vedono degli screeshot in cui si vede la possibilità di comunicare in russo. Nella descrizione viene inoltre specificato che per far funzionare Goggle Assistante è necessario installare l'applicazione Google 7.11 o superiore.

Ricordiamo che l'assistente vocale di Google, Google Assistant, è stato introdotto nel 2016. È in grado di comprendere domande complesse degli utenti e di rispondere a domande di chiarimento nel contesto della risposta precedente. Ad esempio, con il suo aiuto, l'utente può selezionare i film da vedere di sera, e quindi l'assistente offrirà l'acquisto di biglietti per il cinema. Inoltre, utilizzando l'Assistente Google, si può chiamare, inviare messaggi, impostare promemoria, apprendere notizie e previsioni meteo, creare eventi sul calendario e mettere la musica.

Si noti che l'anno scorso la società Yandex ha introdotto l'assistente vocale multifunzionale Alisa, originariamente funzionante in russo, e di recente il motore di ricerca ha presentato il proprio "altoparlante intelligente" con "Alisa".