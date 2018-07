Pakistan: alpinista russo bloccato su vetta del Latok 1

Lunedì, meto permettendo, potrebbe essere condotta un operazione di soccorso per salvare l’alpinista russo Aleksandr Gukov rimasto bloccato sul Latok 1 in Pakistan.

L'alpinista è rimasto bloccato su una parete di roccia con un'inclinazione di 70°; è rimasto senza attrezzature, senza viveri e senza mezzi di comunicazione. Pochi giorni fa ci è morto il suo compagno di squadra Sergey Glazunov, riporta Russia 24.

Ora in Pakistan sono in corso di valutazione diversi metodi per salvare Gukov. Una delle opzioni è raggiungerlo direttamente con un elicottero. Un altra variante è portare degli alpinisti vicino a Gukov per aiutarlo a scendere giù.

La vetta del Latok 1 (7145m) è considerata una delle più inaccessibili e si trova al confine tra India e Pakistan. Dal 1978 non è stata raggiunta da nessun alpinista.