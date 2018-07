Delegazione OSCE stabilisce condizioni per visitare la Crimea

La delegazione dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo presso l’OSCE vuole visitare Crimea per valutare la situazione dei diritti umani. Questo è segnalato da Izvestia.

I diplomatici hanno anche aggiunto che hanno bisogno dell'invito di Kiev e dell'assistenza delle autorità della penisola per raggiungere il territorio dell'Ucraina.

A sua volta, il vice primo ministro di Crimea, e il rappresentante permanente della regione sotto il presidente russo Georgy Muradov ha detto alla pubblicazione che Mosca valuta positivamente le visite di osservatori internazionali in Crimea con determinate condizioni.

In particolare, il politico ha detto che senza la discussione di tali questioni preventivamente con la Russia, visitare la penisola non sarà possibile. Inoltre, ha aggiunto che il visto ucraino non permetterà di raggiungere la Crimea in quanto si tratta di territorio russo.

Il capo del parlamento della Crimea Vladimir Konstantinov ha anche sottolineato che la Crimea è pronta a ricevere una delegazione se il viaggio verrà concordato con il Ministero degli Esteri russo. Coordinare la visita con l'Ucraina o altri paesi non è necessario, ha detto.

La Crimea è diventata russa dopo un referendum tenutosi a marzo 2014, dove oltre il 95% dei residenti della repubblica ha votato per l'unione con la Russia.

Mosca ha ripetutamente affermato che i cittadini di Crimea hanno votato democraticamente e in piena conformità con il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite per la riunificazione con la Russia. Secondo Putin, la questione della Crimea "è chiusa definitivamente".