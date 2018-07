Parlamento lettone propone di suddividere la Russia in diverse regioni

Il deputato del parlamento della Lettonia, Alexander Kirshtejns crede che la Russia dovrebbe essere divisa in diverse parti in base alla sua struttura etnica.

"Solo quanto la Russia sarà suddivisa in piccoli paesi in base alla sua struttura etnica, i conflitti militari finiranno, e in Europa verrà stabilita una pace per molti anni" ha scritto su Twitter.

In precedenza in Lettonia si è discusso delle conseguenze economiche delle relazioni negative con la Russia.

Alla fine di giugno il presidente della Lituania Dalya Grybauskaite ha affermato che la probabilità di un "invasione" russa nel territorio del paese è grande.

Il membro corrispondente dell'Accademia russa di scienze naturali, Konstantin Sokolov, in un'intervista con la pubblicazione PolitEkspert, ha definito inverosimili i timori di una "minaccia militare" dalla Russia per gli stati baltici.