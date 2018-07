Russia: in pianificazione resort sciistico internazionale sull’Elbrus

Secondo Timizhev sul resort sciistico Arkhiz la stagione viene chiusa all'inizio di aprile, mentre sul resort Elbrus ancora a giugno e luglio, in piena estate, a livello della terza fase della funivia si sono svolte le competizioni nazionali russe nello sci alpino e hanno sciato i turisti.

© Sputnik . Evgeni Biyatov Turismo, i cinesi continuano a “saccheggiare” la spiaggia di Vladivostok

Il resort Elbrus è un punto molto importante per noi, qui possiamo creare una base internazionale per la conduzione di competizioni estive e per radunare tutti gli sportivi del mondo. In Europa quasi non ci sono più resort sciistici estivi dove gli sportivi possono allenarsi tutto l'anno. Questi ultimi infatti devono andarsi a cercare dei posti equipaggiati per l'evenienza, come ad esempio in Sud America, e queste ovviamente sono spese aggiuntive. Possiamo offrire loro la possibilità di allenarsi in una categoria di prezzo relativamente accettabile" ha affermato Timizhev.

Ha inoltre aggiunto che nel quadro del programma federale di investimenti mirati nei prossimi anni, la società Resort del Caucaso del Nord prevede di costruire sull'Elbrus un'altra sciovia e un'altra pista da sci.