Forze navali israeliane intercettano nave "Freedom Flotilla" diretta verso Gaza

Secondo gli attivisti, a bordo della nave battente bandiera norvegese ci sono 22 marinai, attivisti per i diritti umani e giornalisti di 16 Paesi, oltre ad un carico di medicinali del valore di 13mila euro.

"La nave ‎Freedom Flotilla con a bordo medicinali destinati a Gaza è stata catturata dalle forze navali israeliane", hanno scritto gli attivisti su Twitter.

Gli attivisti affermano che mentre la nave si trovava a circa 50 miglia nautiche al largo della costa della Striscia di Gaza, i militari israeliani l'hanno contattata via radio, chiedendo un cambio di rotta e mettendo in guardia in caso contrario dall'intraprendere "tutte le misure necessarie" per fermare il viaggio verso Gaza. Al momento l'ufficio stampa dell'esercito israeliano non ha commentato le notizie degli attivisti filo-palestinesi.