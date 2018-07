Cina, apre il primo hotel al mondo senza personale

All'ingresso gli ospiti saranno accolti da un robot che utilizzando il sistema di riconoscimento facciale procederà al check in e li accompagnerà in camera.

Ulteriori richieste, come il servizio in camera, la prenotazione di un taxi, la lavanderia, saranno pure gestiti da robot collegati ad una speciale applicazione mobile. In caso di incidenti o emergenze, l'hotel dispone di un sistema di comunicazione con il personale umano.

Entro la fine del 2018 è prevista la costruzione di altri 50 hotel simili.