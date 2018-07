L'India acquisterà un sistema di difesa aerea USA per proteggere la capitale

L'India intende acquistare dagli Stati Uniti il sistema di difesa aerea NASAMS-II per proteggere la sua capitale da eventuali attacchi aerei. Lo riporta oggi il quotidiano Times of India.

Secondo la pubblicazione, in una recente riunione il Consiglio per gli appalti della Difesa ha riconosciuto la necessità di acquistare il sistema di difesa aerea statunitense NASAMS-II per un miliardo di dollari.

Il NASAMS-II è il sistema di difesa aerea schierato in molti paesi della NATO, osserva il giornale.

La pubblicazione fa notare che l'India sta considerando la possibilità di acquisire il sistema di difesa aerea statunitense senza annunciare una gara d'appalto tra gli altri paesi.