Erdogan minaccia gli USA di conseguenze in caso di mancata consegna F-35

Il Congresso degli Stati Uniti intende sospendere le forniture dei caccia di quinta generazione F-35 alla Turchia a causa dei piani di Ankara di acquistare i sistemi missilistici antiaerei russi S-400.

"Ora dobbiamo passare alle minacce. Che c'è? C'è che non volete darci gli F-35. Se non ce li volete dare non ci resta altro che rivolgerci all'arbitrato internazionale… non ci sono alternative", ha detto Erdogan.

In precedenza, presso gli stabilimenti della Lockheed Martin di Fort Worth, in Texas, si è tenuta la cerimonia di trasferimento del primo F-35 alla Turchia. Un portavoce del segretariato dell'industria bellica turca ha detto a Sputnik che gli F-35 rimarranno negli Stati Uniti fino al novembre 2019 per la formazione di piloti turchi.