NBC: la NATO combatterà la "disinformazione russa" con un gioco su Facebook

Nel gioco The News Hero, l'utente si cimenterà nel ruolo di direttore di un giornale con il compito di eliminare le fake news. Tuttavia, come nota il canale, la reazione degli utenti all'uscita del nuovo gioco è stata contenuta e gli sviluppatori del gioco al momento non possono dire esattamente quale contributo riceveranno gli adolescenti per contrastare le notizie false.

"Il tempo ci dirà se avrà successo", ha detto Nika Alekseeva del Centro di formazione avanzata sul supporto informativo della NATO.

Per iniziare a giocare, l'utente deve acconsentire all'elaborazione dei suoi dati pubblici. Secondo l'informativa sulla privacy del gioco, queste informazioni non saranno vendute a nessuno e saranno utilizzate solo per ottenere dati sull'effetto del gioco.