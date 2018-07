Vertice a San Pietroburgo tra i comandanti della Marina militare russa e cinese

"Oggi a San Pietroburgo si è svolto l'incontro tra il comandante della Marina militare russa, ammiraglio Vladimir Korolev, e il comandante delle forze navali delle Esercito Popolare di Liberazione della Cina, vice ammiraglio Shen Jinlun, per la prima volta in Russia in visita ufficiale", riferisce il comunicato.

L'incontro si è svolto nel complesso di edifici storici dell'Ammiragliato.Si noti che il programma di visita della delegazione cinese include una visita all'Accademia Navale e al Museo Navale Centrale. Jinlun visiterà anche la base principale della Flotta del Nord nella città di Severomorsk.

Il ministero della Difesa ha aggiunto che i membri della delegazione cinese sono stati invitati come ospiti d'onore alla parata navale del 29 luglio a San Pietroburgo.

Ad aprile, il ministero della Difesa della Cina ha annunciato la sua determinazione a rafforzare la cooperazione strategica con la Russia.