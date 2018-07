I curdi hanno discusso con Damasco la risoluzione della situazione in Siria

"L'incontro tra la delegazione delle Forze democratiche siriane e la delegazione del governo siriano si è tenuta a Damasco 26 luglio. Lo scopo della riunione era quello di definire le basi per per risolvere tutte le questioni in sospeso e la crisi in Siria a diversi livelli", riferisce un comunicato delle FDS.

Il vertice di Damasco è stato preceduto da un incontro nella città di Al-Tabka, nella provincia di Raqqa, a cui hanno partecipato delegazioni dei vari comitati di entrambe le parti. Le parti hanno discusso la creazione di un dialogo a tutti i livelli con l'obiettivo di porre fine alla guerra in Siria e di creare un paese democratico.

Le forze democratiche siriane, composte principalmente da curdi siriani, controllano le regioni settentrionali e nordorientali della Siria. Nella lotta contro l'ISIS essi sono attivamente aiutati dagli Stati Uniti e dai loro alleati.