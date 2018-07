Canada, annunciato piano per fornire assistenza militare all'Ucraina

Le autorità canadesi intendono fornire aiuti militari all'Ucraina per un importo totale di circa 7,2 milioni di dollari entro la fine di marzo del 2019. Lo ha riferito l’agenzia Ukrinform citando il ministro della difesa canadese Harjit Sajjan.

"Nel quadro del sostegno onnicomprensivo all'Ucraina, il Canada ha fornito alle forze armate ucraina equipaggiamenti militari non letali per oltre 16 milioni di dollari e altro materiale per 7,25 milioni di dollari sarà consegnato entro la fine di marzo 2019", afferma l'agenzia.

Il ministro canadese ha anche sottolineato che Ottawa continuerà a collaborare con i partner per lo sviluppo e la sicurezza dell'Ucraina.

"Il sostegno canadese all'Ucraina di fronte all'aggressione russa è irremovibile", ha aggiunto il ministro.

Lo scorso marzo il Canada ha annunciato l'intenzione di raddoppiare il numero di esperti di polizia in Ucraina.