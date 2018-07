La sanguinosa eclissi: la Luna coincide con Marte. VIDEO

Questi fenomeni influenzano il Sistema Solare, il nostro pianeta, il clima e lo stato dell'uomo stesso?

Georgy Goncharov, capo dell'osservatorio astronomico RAN, ha detto che "sul pianeta fisicamente non c'è alcun impatto. C'è un fenomeno abbastanza oggettivo su Marte: le tempeste di polvere. Ecco ora ci sarà una tempesta di sabbia. Quasi tutte le più grandi tempeste di polvere iniziano con grandi tensioni. Questo è dovuto al fatto che Marte in questo momento si trova abbastanza vicino al Sole. I due emisferi sono orientati in modo che sulle pendici si asciuga la polvere e aumenta il vento. Ma sulla Terra l'opposizione con Marte non darà alcuna influenza".

Marina E. Makarova, del centro meteo della Russia, principale specialista, ha detto che "questi eventi possono essere una fonte di certe vibrazioni nell'atmosfera. Ma l'atmosfera in generale ha una vasta gamma di tutti i tipi di vibrazione, tutte le onde nell'atmosfera interagiscono. E questa interazione è molto complessa. Una fonte da evidenziare non è possibile. E dire che oggi, a causa della Luna abbiamo questo fenomeno, non è possibile".

Alex V. Vodovozov, medico blogger, del Club dei giornalisti scientifici, ha detto: "se un uomo cercherà di trovare segni di effetti di questi fenomeni sul corpo, sono sicuro che potrà farlo, ma in realtà non ci sarà alcun effetto sulle persone". Ognuno può decidere per sé qualsiasi cosa, si tratta in realtà, di due processi paralleli, non in comunicazione. Siamo fatti così, è la natura della nostra coscienza, stiamo cercando di trovare immediatamente delle cause, a portata di mano. E questa sera avremo a portata di mano un motivo enorme per tutti i nostri mali".